В Миассе умер школьник, у которого нашли в карманах газовый баллон и бутылку

По факту гибели ребенка СК проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) в приемном отделении местной больницы от отравления неизвестным веществом умер 13-летний школьник. У ребенка нашли в карманах газовый баллон и бутылку из-под пива. Об этом URA.RU сообщил 13 декабря источник в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 11 декабря. В воскресенье вечером учащийся 6 класса уже в коме был доставлен в приемное отделение миасской больницы. Спустя пять часов он скончался», — поделился инсайдер.

По предварительной версии, школьник отравился неизвестным веществом. В его карманах был обнаружен газовый баллон 0,5 литра и бутылка из-под пива.

«По данному факту проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.