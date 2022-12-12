12 декабря 2022

В Миассе умер школьник, у которого нашли в карманах газовый баллон и бутылку

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
По факту гибели ребенка СК проводит проверку Фото:

В Миассе (Челябинская область) в приемном отделении местной больницы от отравления неизвестным веществом умер 13-летний школьник. У ребенка нашли в карманах газовый баллон и бутылку из-под пива. Об этом URA.RU сообщил 13 декабря источник в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 11 декабря. В воскресенье вечером учащийся 6 класса уже в коме был доставлен в приемное отделение миасской больницы. Спустя пять часов он скончался», — поделился инсайдер.

По предварительной версии, школьник отравился неизвестным веществом. В его карманах был обнаружен газовый баллон 0,5 литра и бутылка из-под пива.

«По данному факту проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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В Миассе (Челябинская область) в приемном отделении местной больницы от отравления неизвестным веществом умер 13-летний школьник. У ребенка нашли в карманах газовый баллон и бутылку из-под пива. Об этом URA.RU сообщил 13 декабря источник в правоохранительных органах. «Трагедия произошла 11 декабря. В воскресенье вечером учащийся 6 класса уже в коме был доставлен в приемное отделение миасской больницы. Спустя пять часов он скончался», — поделился инсайдер. По предварительной версии, школьник отравился неизвестным веществом. В его карманах был обнаружен газовый баллон 0,5 литра и бутылка из-под пива. «По данному факту проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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