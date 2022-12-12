В Курганской области главу округа заставят обеспечить людей водой

13 декабря 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Жители трех поселков Частоозерского района пожаловались в прокуратуру, что нет воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Частоозерского муниципального округа обязан обеспечить водой жителей нескольких населенных пунктов, где нет водоснабжения. Такое решение принял Петуховский районный суд по иску прокуратуры к администрации округа, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Частоозерского муниципального округа по обеспечению питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в границах с. Восточное, д. Волчье, д. Окуневка Частоозерского района. Петуховским районным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры Курганской области. Ранее в прокуратуру пожаловались жители деревень Частоозерского района. В ходе проверки было установлено, что в населенных пунктах нет центральной системы водоснабжения, а жители вынуждены самостоятельно бурить скважины в своих дворах, чтобы получить воду. Согласно требованию федерального закона, местные власти обязаны организовать подвоз питьевой воды. Прокуратура внесла в адрес главы Частоозерского округа представление об устранении нарушений, но местные власти никаких мер не приняли.

Глава Частоозерского муниципального округа обязан обеспечить водой жителей нескольких населенных пунктов, где нет водоснабжения. Такое решение принял Петуховский районный суд по иску прокуратуры к администрации округа, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Частоозерского муниципального округа по обеспечению питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в границах с. Восточное, д. Волчье, д. Окуневка Частоозерского района. Петуховским районным судом Курганской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры Курганской области. Ранее в прокуратуру пожаловались жители деревень Частоозерского района. В ходе проверки было установлено, что в населенных пунктах нет центральной системы водоснабжения, а жители вынуждены самостоятельно бурить скважины в своих дворах, чтобы получить воду. Согласно требованию федерального закона, местные власти обязаны организовать подвоз питьевой воды. Прокуратура внесла в адрес главы Частоозерского округа представление об устранении нарушений, но местные власти никаких мер не приняли.