12 декабря 2022

В челябинском районе студент и школьница отравились лекарствами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие шестнадцатилетние были знакомы друг с другом Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) шестнадцатилетние студент и школьница отравились лекарствами. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вначале в больницу поступил студент второго курса местного медколледжа. Через два дня с отравлением лекарствами поступила школьница», — поделился инсайдер.

По словам источника, состояние юноши стабилизировалось. А вот ученица 10-го класса пребывает в коме, ей оказывается медицинская помощь.

По данным URA.RU, студент и школьница ранее учились в одной школе и были знакомы друг с другом. В пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили, что пока у них нет информации по данному инциденту.

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) шестнадцатилетние студент и школьница отравились лекарствами. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Вначале в больницу поступил студент второго курса местного медколледжа. Через два дня с отравлением лекарствами поступила школьница», — поделился инсайдер. По словам источника, состояние юноши стабилизировалось. А вот ученица 10-го класса пребывает в коме, ей оказывается медицинская помощь. По данным URA.RU, студент и школьница ранее учились в одной школе и были знакомы друг с другом. В пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили, что пока у них нет информации по данному инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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