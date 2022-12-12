В челябинском районе студент и школьница отравились лекарствами

В Аргаяшском районе (Челябинская область) шестнадцатилетние студент и школьница отравились лекарствами. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вначале в больницу поступил студент второго курса местного медколледжа. Через два дня с отравлением лекарствами поступила школьница», — поделился инсайдер.
По словам источника, состояние юноши стабилизировалось. А вот ученица 10-го класса пребывает в коме, ей оказывается медицинская помощь.
По данным URA.RU, студент и школьница ранее учились в одной школе и были знакомы друг с другом. В пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили, что пока у них нет информации по данному инциденту.
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