Пушилин: в ДНР вернулись 135 пленных

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин сообщил о продолжении обменов пленными с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкую народную республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек», — заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что обмены военнопленными производились путем сложнейших переговоров, так как украинская сторона «ставит во главу угла нарушение права человека».

Ранее Пушилин неоднократно анонсировал и сообщал об обменах военнопленными с Украиной. 6 декабря он заявил о том, что в результате одного из таких обменов в Россию вернулись 60 военных.

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В Донецкую народную республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек», — заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что обмены военнопленными производились путем сложнейших переговоров, так как украинская сторона «ставит во главу угла нарушение права человека». Ранее Пушилин неоднократно анонсировал и сообщал об обменах военнопленными с Украиной. 6 декабря он заявил о том, что в результате одного из таких обменов в Россию вернулись 60 военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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