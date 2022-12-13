Пушилин: в ДНР вернулись 135 пленных

13 декабря 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пушилин сообщил о продолжении обменов пленными с Украиной Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкую народную республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек», — заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что обмены военнопленными производились путем сложнейших переговоров, так как украинская сторона «ставит во главу угла нарушение права человека». Ранее Пушилин неоднократно анонсировал и сообщал об обменах военнопленными с Украиной. 6 декабря он заявил о том, что в результате одного из таких обменов в Россию вернулись 60 военных.

В Донецкую народную республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек», — заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что обмены военнопленными производились путем сложнейших переговоров, так как украинская сторона «ставит во главу угла нарушение права человека». Ранее Пушилин неоднократно анонсировал и сообщал об обменах военнопленными с Украиной. 6 декабря он заявил о том, что в результате одного из таких обменов в Россию вернулись 60 военных.