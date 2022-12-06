Пушилин сообщил о новом обмене пленными

Денис Пушилин рассказал, что обмен пленными будет по формуле 60 на 60
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина и Россия проводят обмен пленными, в РФ вернутся 60 военных. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — рассказал Пушилин. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Ранее в Россию вернулись 50 военных в результате обмена пленными с Украиной. Обмен проходил по формуле 50 на 50, передает «Федеральное агентство новостей». Вернувшийся российский солдат рассказал URA.RU, что ВСУ угрожали его родственникам. Еще один пленный из ЛНР рассказал URA.RU, что украинские военные заставляли их петь нецензурные кричалки про президента РФ Владимира Путина.