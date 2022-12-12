ЧВК «Вагнер» зазывает пермских айтишников ради важного проекта

13 декабря 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Главной задачей будет создать систему позиционирования беспилотника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЧВК «Вагнер» приглашает пермских IT-специалистов на хакатон, где за разработку системы позиционирования беспилотников можно получить до миллиона рублей. Объявление размещено в группе «ЧВК „Вагнер“ Пермский край». «Приглашаются студенты, разработчики, аналитики, it-специалисты и все, кто считает себя способным справиться с поставленной задачей. У участников будет время на решение кейса, после чего они продемонстрируют системы позиционирования БПЛА через распознавание видео, поиск путевых точек по ориентирам в условиях отсутствия спутниковых систем навигации и внешнего управления», — говорится в сообщении. На конкурс приглашаются команды от двух до пяти человек. Победитель получит 1 млн, обладатель второго места — 300 тысяч, а бронзовый призер 200 тысяч рублей. Хакатон пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 23 декабря. Крупные суммы в ЧВК готовы платить не только за IT. Ранее URA.RU рассказывало, что группа набирает в Пермском крае врачей и медсестер. За месяц кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей.

ЧВК «Вагнер» приглашает пермских IT-специалистов на хакатон, где за разработку системы позиционирования беспилотников можно получить до миллиона рублей. Объявление размещено в группе «ЧВК „Вагнер“ Пермский край». «Приглашаются студенты, разработчики, аналитики, it-специалисты и все, кто считает себя способным справиться с поставленной задачей. У участников будет время на решение кейса, после чего они продемонстрируют системы позиционирования БПЛА через распознавание видео, поиск путевых точек по ориентирам в условиях отсутствия спутниковых систем навигации и внешнего управления», — говорится в сообщении. На конкурс приглашаются команды от двух до пяти человек. Победитель получит 1 млн, обладатель второго места — 300 тысяч, а бронзовый призер 200 тысяч рублей. Хакатон пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 23 декабря. Крупные суммы в ЧВК готовы платить не только за IT. Ранее URA.RU рассказывало, что группа набирает в Пермском крае врачей и медсестер. За месяц кандидаты могут заработать до 500 тысяч рублей.