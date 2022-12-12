В ЯНАО до конца 2022 года увеличат производство оленины

13 декабря 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

В 2022 году планируется заготовить более 2320 тонн мяса северного оленя Фото: Анна Майорова © URA.RU Производители в ЯНАО планируют к концу текущего года увеличить производство оленины. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, производители намерены превысить показатели прошлого года на 150 тонн. «В 2022 году планируется заготовить более 2320 тонн мяса северного оленя, что превышает показатель прошлого года на 150 тонн. Также увеличится производство продукции глубокой переработки из оленины. Местные товаропроизводители планируют выпустить более 2100 тонн, что почти на 30 тонн больше, чем в 2021 году», — отметили в правительстве. На данный момент на территории округа работает 14 предприятий по производству продукции из оленины. Власти с 2020 года активно поддерживают оленеводческие хозяйства. Таким образом, для всех хозяйств была увеличена стоимость закупа северного оленя категории «свободная реализация». Стоимость достигла до 450 рублей. Благодаря этому увеличилась производительность и качество мяса. Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали производить сосиски из оленины. Производством продукта занялся совхоз «Байдарацкий».

Производители в ЯНАО планируют к концу текущего года увеличить производство оленины. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, производители намерены превысить показатели прошлого года на 150 тонн. «В 2022 году планируется заготовить более 2320 тонн мяса северного оленя, что превышает показатель прошлого года на 150 тонн. Также увеличится производство продукции глубокой переработки из оленины. Местные товаропроизводители планируют выпустить более 2100 тонн, что почти на 30 тонн больше, чем в 2021 году», — отметили в правительстве. На данный момент на территории округа работает 14 предприятий по производству продукции из оленины. Власти с 2020 года активно поддерживают оленеводческие хозяйства. Таким образом, для всех хозяйств была увеличена стоимость закупа северного оленя категории «свободная реализация». Стоимость достигла до 450 рублей. Благодаря этому увеличилась производительность и качество мяса. Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали производить сосиски из оленины. Производством продукта занялся совхоз «Байдарацкий».