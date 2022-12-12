12 декабря 2022

Тюменка с острым аппендицитом ехала в больницу на такси из-за нехватки скорых

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, автомобили, машины, скорая помощь, дорога, реанимация
В тюменской медицине произошел сбой в работе экстренных служб Фото:

Тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать в больницу на такси из-за отсутствия бригад скорой помощи. Об этом URA.RU сообщила сама девушка.

«Живу в районе Маяка, положили в больницу „Нефтяник“ на улице Шиллера. В диспетчерской сказали, что машины скорой помощи я не дождусь, что добираться нужно самой. Вот и пришлось самостоятельно вызывать такси и ехать. Пока ехала — звонили, интересовались, как у меня дела», — сообщает девушка на условиях анонимности.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости, скорая помощь работает в штатном режиме. «Дефицита по экстренным вызовам нет. Норматив прибытия — до 20 минут», — сообщают в пресс-службе депздрава. Там же добавили, что отдельные случаи задержек будут рассматриваться в частном порядке.

Ранее URA.RU рассказывало о симптомах нового гриппа. Болезнь отличается резким повышением температуры, а затем таким же резким спадом.

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Тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать в больницу на такси из-за отсутствия бригад скорой помощи. Об этом URA.RU сообщила сама девушка. «Живу в районе Маяка, положили в больницу „Нефтяник“ на улице Шиллера. В диспетчерской сказали, что машины скорой помощи я не дождусь, что добираться нужно самой. Вот и пришлось самостоятельно вызывать такси и ехать. Пока ехала — звонили, интересовались, как у меня дела», — сообщает девушка на условиях анонимности. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости, скорая помощь работает в штатном режиме. «Дефицита по экстренным вызовам нет. Норматив прибытия — до 20 минут», — сообщают в пресс-службе депздрава. Там же добавили, что отдельные случаи задержек будут рассматриваться в частном порядке. Ранее URA.RU рассказывало о симптомах нового гриппа. Болезнь отличается резким повышением температуры, а затем таким же резким спадом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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