Тюменка с острым аппендицитом ехала в больницу на такси из-за нехватки скорых

В тюменской медицине произошел сбой в работе экстренных служб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменке с острым аппендицитом пришлось ехать в больницу на такси из-за отсутствия бригад скорой помощи. Об этом URA.RU сообщила сама девушка.

«Живу в районе Маяка, положили в больницу „Нефтяник“ на улице Шиллера. В диспетчерской сказали, что машины скорой помощи я не дождусь, что добираться нужно самой. Вот и пришлось самостоятельно вызывать такси и ехать. Пока ехала — звонили, интересовались, как у меня дела», — сообщает девушка на условиях анонимности.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости, скорая помощь работает в штатном режиме. «Дефицита по экстренным вызовам нет. Норматив прибытия — до 20 минут», — сообщают в пресс-службе депздрава. Там же добавили, что отдельные случаи задержек будут рассматриваться в частном порядке.

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