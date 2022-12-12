12 декабря 2022

Тюменский врач рассказал об особенностях нового гриппа

Новый грипп в Тюмени отличается резким повышением температуры до 39-40 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди заболевших — много детей Фото:

Новый грипп отличается резким повышением температуры, а затем таким же резким спадом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-педиатр одной из тюменских больниц. Также нередко у заболевших отмечается наличие сухого кашля.

«Детей очень много больных. У всех схожие симптомы — резкий подъем температуры тела до 39-40 градусов в течение четырех дней и сухой кашель. Через 4 дня резкий спад до 37 градусов», — сообщает собеседник агентства.

В Тюмени из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом школьников перевели на дистанционное обучение. Из-за превышения порога заболеваемости на дистант отправлены 220 классов в 45 школах в Тюмени.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Новый грипп отличается резким повышением температуры, а затем таким же резким спадом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-педиатр одной из тюменских больниц. Также нередко у заболевших отмечается наличие сухого кашля. «Детей очень много больных. У всех схожие симптомы — резкий подъем температуры тела до 39-40 градусов в течение четырех дней и сухой кашель. Через 4 дня резкий спад до 37 градусов», — сообщает собеседник агентства. В Тюмени из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом школьников перевели на дистанционное обучение. Из-за превышения порога заболеваемости на дистант отправлены 220 классов в 45 школах в Тюмени. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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