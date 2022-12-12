Тюменские фермеры массово бросают свои земли из-за убытков

Участок даже в стандартные 10 соток стал для тюменцев обузой Фото: Илья Московец © URA.RU

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Тюменские земледельцы массово отказываются от участков из-за того, что их содержание обходится слишком дорого и почти не дает прибыли. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал бизнесмен из Исетского района Тюменской области. По его словам, основные вложения — это ремонт техники и ГСМ.

«Я свой участок второй год не обрабатываю. Техника изнашивается, с деталями сейчас сложно, а новая совсем не по карману. Солярка дорожает. А толку от этой земли мало. Вкладываешь рубль, а получает копейку», — добавил фермер.

За 2022 год площадь заброшенных сельскохозяйственных земель в Тюменской области уже превысила 1100 га. Это больше 11 млн квадратных метров. Участки зарастают сорной травой, иногда используются как свалки, прокомментировал URA.RU начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергей Скрементов.

«Сейчас стало общей тенденцией отказываться от земельных участков. Их либо передают другим дольщикам, либо возвращают муниципалитету. Таких участков уже десятки. Люди понимают, что им эту землю содержать и использовать ни по силам, ни по средствам», — пояснил Скрементов.

Он добавил, что сейчас земледельцам не выдают предписаний и почти не назначают штрафов. Единственный доступный способ бороться с зарастанием земель — направить фермеру рекомендацию привести участок в порядок. Такие ограничения действуют по всей России с начала пандемии, объявленной ВОЗ из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.