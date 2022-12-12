В Ханты-Мансийске из-за гололеда перекрыли центральные улицы города

В Ханты-Мансийске из-за гололеда полиция ограничила движение по центральным улицам города. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Пришлось ограничить движения по двум центральным улицам города из-за гололеда — Мира и Чехова. На дороге появилась наледь, и для безопасности жителей было принято решение об ограничении движения, пока дорожники не устранят последствия заморозков», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили в полиции журналисту URA.RU, на данный момент движение в городе уже должно быть восстановлено. Дорожники обещали устранить гололед в течение часа.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах и непогоде в ХМАО. Они также прогнозировали метель и гололед на дорогах.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки