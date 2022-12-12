12 декабря 2022

В Ханты-Мансийске из-за гололеда перекрыли центральные улицы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили по улице Мира и Чехова Фото:

В Ханты-Мансийске из-за гололеда полиция ограничила движение по центральным улицам города. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Пришлось ограничить движения по двум центральным улицам города из-за гололеда — Мира и Чехова. На дороге появилась наледь, и для безопасности жителей было принято решение об ограничении движения, пока дорожники не устранят последствия заморозков», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в полиции журналисту URA.RU, на данный момент движение в городе уже должно быть восстановлено. Дорожники обещали устранить гололед в течение часа.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах и непогоде в ХМАО. Они также прогнозировали метель и гололед на дорогах.

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В Ханты-Мансийске из-за гололеда полиция ограничила движение по центральным улицам города. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Пришлось ограничить движения по двум центральным улицам города из-за гололеда — Мира и Чехова. На дороге появилась наледь, и для безопасности жителей было принято решение об ограничении движения, пока дорожники не устранят последствия заморозков», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в полиции журналисту URA.RU, на данный момент движение в городе уже должно быть восстановлено. Дорожники обещали устранить гололед в течение часа. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах и непогоде в ХМАО. Они также прогнозировали метель и гололед на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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