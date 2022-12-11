В ХМАО завершили вакцинацию от гриппа

12 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Прививочная кампания против гриппа в Нижневартовске и Сургуте закончена Фото: Анна Майорова © URA.RU В двух крупнейших городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — больше нельзя поставить прививку от гриппа. Руководство городских поликлиник сообщило корреспонденту URA.RU, что прививочная кампания завершена. «Плановая вакцинация от гриппа в Сургуте закончена», — сообщил главный врач Клинической городской поликлиники №1 Максим Слепов. В Нижневартовской городской поликлинике журналисту URA.RU рассказали, что вакцинация в городе завершена 1 декабря. Запасов препарата, по данным пресс-службы медучреждения, не осталось. Были вакцинированы медики, работники сферы образования и культуры, социальных учреждений, а также пожилые пациенты. «Сейчас мы располагаем определенным количеством вакцины, но она предназначена для призывников», — сообщили в поликлинике. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту агентства пообещали подвести итоги прививочной кампании позже. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности заражения несколькими штаммами вирусов одновременно. Замруководителя службы Инна Кудрявцева рассказала корреспонденту агентства, что в округе растет заболеваемость гриппом, в том числе свиным, а также коронавирусной инфекцией, при этом есть риск подхватить разные штаммы параллельно.

В двух крупнейших городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — больше нельзя поставить прививку от гриппа. Руководство городских поликлиник сообщило корреспонденту URA.RU, что прививочная кампания завершена. «Плановая вакцинация от гриппа в Сургуте закончена», — сообщил главный врач Клинической городской поликлиники №1 Максим Слепов. В Нижневартовской городской поликлинике журналисту URA.RU рассказали, что вакцинация в городе завершена 1 декабря. Запасов препарата, по данным пресс-службы медучреждения, не осталось. Были вакцинированы медики, работники сферы образования и культуры, социальных учреждений, а также пожилые пациенты. «Сейчас мы располагаем определенным количеством вакцины, но она предназначена для призывников», — сообщили в поликлинике. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту агентства пообещали подвести итоги прививочной кампании позже. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности заражения несколькими штаммами вирусов одновременно. Замруководителя службы Инна Кудрявцева рассказала корреспонденту агентства, что в округе растет заболеваемость гриппом, в том числе свиным, а также коронавирусной инфекцией, при этом есть риск подхватить разные штаммы параллельно.