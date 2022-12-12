Представители курганских казаков приняли участие в создании новой структуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители курганского казачества вошли во вновь образованный совет атаманов регионов с участием казаческих общин Екатеринбурга, Тюмени и Омска. Об этом курганцы, принявшие участие в создании новой структуры, рассказали на странице своей группы в соцсети «ВКонтакте».

«В столице сибирского казачьего войска, городе Омске, прошел межрегиональный расширенный совет атаманов, на котором присутствовали гости из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга. <…> Единогласно был принято решение о создании „Совета атаманов регионов“», — сообщили побывавшие на встрече курганцы. Данный совет призван объединять казаков всех регионов вне зависимости от формы их организации.

Совет был создан с целью координации политики развития казачества на местах. Соглашение о создании совета было подписано представителями общин Екатеринбурга, Омска, Тюмени, Кургана. Совет будет собирать атаманов раз в квартал или по мере необходимости. Для того, чтобы держать в курсе новостей своих членов, объединение создаст единый информационный ресурс.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области была обнаружена братская могила сибирских казаков. Обнаруженное захоронение было облагорожено с помощью историков, музейных работников и курганских казаков.

Курганцы приняли участие в совете атаманов общин с участием представителей Екатеринбурга, Тюмени и Омска фото: VK Совет Атаманов Казачьего Народа