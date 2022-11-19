На захоронении установили памятную табличку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На кладбище в селе Башкирское (Курганская область) идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков, погибших 19 сентября 1919 года. Мероприятие войдет в многосерийный фильм «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», рассказал URA.RU историк из Москвы Олег Винокуров.

«На кладбище села Башкирское идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков пятого казачьего Сибирского полка, которые погибли 19 сентября 1919 года. Была установлена памятная табличка. Сегодняшнее мероприятие войдет в одиннадцатую серию фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», — рассказал URA.RU Винокуров.

Облагораживанием могилы занимались историк Олег Винокуров, атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов с казаками, создатели фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю» и директор музея села Башкирское Е. Родионова. На данный момент это единственная известная братская могила сибирских казаков времен гражданской войны в регионе.

Ранее URA.RU написало, что казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу казаков в Курганской области. Также с обнаружением захоронения помогли рассказы жителей села Башкирское.