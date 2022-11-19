19 ноября 2022
18 ноября 2022

Облагораживание братской могилы казаков в Курганской области покажут в многосерийном фильме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
На захоронении установили памятную табличку Фото:

На кладбище в селе Башкирское (Курганская область) идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков, погибших 19 сентября 1919 года. Мероприятие войдет в многосерийный фильм «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», рассказал URA.RU историк из Москвы Олег Винокуров.

«На кладбище села Башкирское идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков пятого казачьего Сибирского полка, которые погибли 19 сентября 1919 года. Была установлена памятная табличка. Сегодняшнее мероприятие войдет в одиннадцатую серию фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», — рассказал URA.RU Винокуров.

Облагораживанием могилы занимались историк Олег Винокуров, атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов с казаками, создатели фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю» и директор музея села Башкирское Е. Родионова. На данный момент это единственная известная братская могила сибирских казаков времен гражданской войны в регионе.

Ранее URA.RU написало, что казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу казаков в Курганской области. Также с обнаружением захоронения помогли рассказы жителей села Башкирское.

На братской могиле казаков установили памятную информационную табличку

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На кладбище в селе Башкирское (Курганская область) идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков, погибших 19 сентября 1919 года. Мероприятие войдет в многосерийный фильм «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», рассказал URA.RU историк из Москвы Олег Винокуров. «На кладбище села Башкирское идентифицировали и облагородили братскую могилу казаков пятого казачьего Сибирского полка, которые погибли 19 сентября 1919 года. Была установлена памятная табличка. Сегодняшнее мероприятие войдет в одиннадцатую серию фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю», — рассказал URA.RU Винокуров. Облагораживанием могилы занимались историк Олег Винокуров, атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов с казаками, создатели фильма «Мятежная Сибирь. Пожавшие бурю» и директор музея села Башкирское Е. Родионова. На данный момент это единственная известная братская могила сибирских казаков времен гражданской войны в регионе. Ранее URA.RU написало, что казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу казаков в Курганской области. Также с обнаружением захоронения помогли рассказы жителей села Башкирское.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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