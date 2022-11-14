Казахстанцы помогли обнаружить братскую могилу казаков в Курганской области

Найдена братская могила сибирских казаков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Башкирское Половинского района Курганской области при помощи жителей Казахстана была найдена братская могила сибирских казаков, погибших в начале 20 века. Обнаружить захоронение удалось также по рассказам местных жителей. Об этом URA.RU сообщил историк из Москвы Олег Винокуров.

Братскую могилу нашли Сергей Попов (сейчас атаман казачества России по Курганской области), его отец — бывший атаман Валерий Попов и историк Олег Винокуров (племянник Попова старшего). Также в обнаружении захоронения помогли казаки из города Петропавловска Республики Казахстан. «Спустя несколько лет рассказ жителя села удалось проверить с участием специалистов. На пустынном участке кладбища была обнаружена братская могила. Покоящиеся в ней останки имели следы рубленных и взрывных повреждений, фрагменты обмундирования начала 20-го века», — рассказал URA.RU Винокуров. Казаки из Петропавловска поставили железный крест, а настоятель курганского храма Александр Гидиян осветил захоронение.

Историк добавил, что это единственная известная могила сибирских казаков и воинов Белой армии на территории региона. Атаман Сергей Попов сообщил URA.RU, что вскоре курганские казаки планируют установить памятные кресты и поставить захоронение на официальный учет. Попов также рассказал, что на территории Курганской области это было одно из самых крупных конных сражений, в котором приняло участие около 10 тыс. казаков.



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