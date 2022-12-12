Авиакомпания добавила места на новогодние рейсы из ЯНАО

13 декабря 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности по направлениям в Тюмень и Москву из ЯНАО и открыла продажу дополнительных билетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпании Ямал». «Открываем еще одну продажу билетов на зимние каникулы! Заменили самолеты на большей вместимости. Новые места появятся на рейсах: 25, 26, 27, 30, 31 декабря и 2, 4, 6 января Тюмень — Салехард — Тюмень. 29 декабря и 7 января Москва — Салехард — Москва. 30 декабря Москва — Надым — Москва. 6 января Тюмень — Надым — Тюмень», — рассказали в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость новогодних авиабилетов. Билет на рейс в Москву и Тюмень стоил 30 тысяч рублей на человека.

Авиакомпания «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности по направлениям в Тюмень и Москву из ЯНАО и открыла продажу дополнительных билетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпании Ямал». «Открываем еще одну продажу билетов на зимние каникулы! Заменили самолеты на большей вместимости. Новые места появятся на рейсах: 25, 26, 27, 30, 31 декабря и 2, 4, 6 января Тюмень — Салехард — Тюмень. 29 декабря и 7 января Москва — Салехард — Москва. 30 декабря Москва — Надым — Москва. 6 января Тюмень — Надым — Тюмень», — рассказали в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость новогодних авиабилетов. Билет на рейс в Москву и Тюмень стоил 30 тысяч рублей на человека.