12 декабря 2022

Авиакомпания добавила места на новогодние рейсы из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, путешествие, пассажиры, туристы, перелет, авиапассажиры
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал» Фото:

Авиакомпания «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности по направлениям в Тюмень и Москву из ЯНАО и открыла продажу дополнительных билетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпании Ямал».

«Открываем еще одну продажу билетов на зимние каникулы! Заменили самолеты на большей вместимости. Новые места появятся на рейсах: 25, 26, 27, 30, 31 декабря и 2, 4, 6 января Тюмень — Салехард — Тюмень. 29 декабря и 7 января Москва — Салехард — Москва. 30 декабря Москва — Надым — Москва. 6 января Тюмень — Надым — Тюмень», — рассказали в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость новогодних авиабилетов. Билет на рейс в Москву и Тюмень стоил 30 тысяч рублей на человека.

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Авиакомпания «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности по направлениям в Тюмень и Москву из ЯНАО и открыла продажу дополнительных билетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпании Ямал». «Открываем еще одну продажу билетов на зимние каникулы! Заменили самолеты на большей вместимости. Новые места появятся на рейсах: 25, 26, 27, 30, 31 декабря и 2, 4, 6 января Тюмень — Салехард — Тюмень. 29 декабря и 7 января Москва — Салехард — Москва. 30 декабря Москва — Надым — Москва. 6 января Тюмень — Надым — Тюмень», — рассказали в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость новогодних авиабилетов. Билет на рейс в Москву и Тюмень стоил 30 тысяч рублей на человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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