Жители ЯНАО пожаловались депутату на предпраздничный рост цен на авиабилеты

Стоимость на билеты из Салехарда с 23 декабря указана для бизнес-класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались на авиакомпанию «Ямал», которая в преддверии новогодних праздников повысила цены на билеты в три раза. Об этом URA.RU рассказал депутат окружного заксобрания Максим Лазарев.

«Ко мне поступило несколько обращений устного характера, местные жители взбудоражены. На сайте авиакомпании „Ямал“ с 23 декабря стоимость одного билета по направлению Салехард — Тюмень составляет 30 тысяч рублей. Это коллапс, салехардцы даже детей на новогодние праздники не смогут вывезти», — рассказал Лазарев.

Он отметил, что данная авиакомпания единственная совершает вылеты из Салехарда. Уточнив, что билеты из Салехарда в Москву обычно стоят около 10 тысяч рублей, а в Тюмень в пределах 9000 рублей.

На сайте авиакомпании стоимость одного билета из Салехарда в Тюмень 22 декабря составляет 7650 рублей. С 23 декабря до 3 января билеты в аналогичном направлении можно приобрести за 30 тысяч рублей. Билет на рейс Салехард — Москва до 22 декабря стоит 10490 рублей, с 23 до 30 декабря стоимость билета 30 тысяч рублей. Однако, если зайти в выбор тарифа, то выделен только бизнес-класс.

Агентству в пресс-службе авиакомпании прокомментировали, что о дополнительном рейсе авиакомпания сообщит в соцсетях. «В случае введения дополнительных рейсов авиакомпания обязательно проинформирует в своих официальных группах и каналах в социальных сетях», — прокомментировали в авиакомпании.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень. Рейс из Салехарда в Тюмень вылетит 28 декабря.