Челябинцам назвали признаки отличия инсульта от инфаркта

При обнаружении первых признаков инсульта необходимо сразу вызывать скорую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Минздраве Челябинской области рассказали, чем отличается инсульт от инфаркта. Руководитель регионального сосудистого центра областной больницы Василий Масюк дал советы, как распознать нарушение кровоснабжения головного мозга, и что делать при первых подозрениях на инсульт.

«Отличие инфаркта от инсульта заключается в том, что инсульт — это поражение головного мозга, а инфаркт, чаще всего „миокарда“, — поражение сердца. Оба процесса происходят одинаково — нарушение кровоснабжения либо сердечной мышцы, либо ткани головного мозга», — поясняет Масюк пресс-службе министерства.

Среди последствий поражения головного мозга могут быть нарушения речи, зрения, двигательной функции, летальный исход. По словам Масюка, чтобы избежать таких последствий, необходимо действовать быстро, на спасение пациента у врача есть только 4,5 часа.

Чтобы выявить инсульт, существует простой тест:

Попросите больного улыбнуться: уголок рта может быть опущен;

Пациент не сможет поднять одну или обе руки из-за слабости;

Спросите имя, больной не сможет произнести его разборчиво.

Минздрав региона призывает вызывать скорую помощь при первых подозрениях на инсульт. До приезда скорой больного необходимо уложить на горизонтальную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха и успокоить больного.