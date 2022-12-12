Челябинские силовики проверят скорую помощь после смерти мальчика, заболевшего ОРВИ

Следователи проверят бездействие медработников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске по факту смерти школьника по дороге в больницу возбуждено уголовное дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников скорой помощи. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«13 декабря следователь принял постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти в такси девятилетнего мальчика. Есть факты, которые говорят о наличии признаков преступления по ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности», — поделился с URA.RU источник.

Как стало известно URA.RU, силовики собираются проверить действия или бездействия сотрудников скорой помощи. По версии следствия, смерть школьника могла произойти из-за ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

«Мать мальчика четыре раза вызывала скорую, а ей советовали ждать очередь. Не дождавшись ее приезда, она вызвала частного перевозчика. Ребенок стал холодеть и умирать уже в такси», — отметил инсайдер.

Предварительный диагноз, который медики посмертно поставили ребенку — вирусная интоксикация. При этом насморка и кашля у ребенка не было, но была высокая температура и понос.

Школьник из ЧТЗ получил больничный 9 декабря, с диагнозом ОРВИ. Вечером 11 декабря его состояние резко ухудшилось. Не дождавшись скорой, мать вызвала такси, но не успела довезти его до горбольницы №8.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по факту возбуждения уголовного дела URA.RU пообещали уточнить информацию. В региональном минздраве также начали проводить собственную ведомственную проверку. Оценка действий медработников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту.