Жительница Херсона испортила западным журналистам позитивный репортаж о жизни в регионе

13 декабря 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Жительница Херсона отметила, что после ухода российских солдат жизнь в городе стала хуже, сообщает Sky News Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Херсона Наталья Скиба испортила репортаж западным журналистам, когда сказала, что после ухода русских, жизнь в Херсоне стала хуже. Репортаж опубликовал британский телеканал Sky News. «Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — отметила женщина, отвечая на вопрос журналистов телеканала , о том, стала ли жизнь лучше или хуже после ухода российских войск. При этом журналисты переставили акцент и продолжили сюжет с фразой о том, что «раньше жизнь вообще была адом». Остальные респонденты отвечали в соответствии с позитивной повесткой. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Также сообщалось и о том, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу по этой же причине. Российские войска передислоцировались на левый берег Днепра и покинули Херсон 9 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.

Жительница Херсона Наталья Скиба испортила репортаж западным журналистам, когда сказала, что после ухода русских, жизнь в Херсоне стала хуже. Репортаж опубликовал британский телеканал Sky News. «Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — отметила женщина, отвечая на вопрос журналистов телеканала, о том, стала ли жизнь лучше или хуже после ухода российских войск. При этом журналисты переставили акцент и продолжили сюжет с фразой о том, что «раньше жизнь вообще была адом». Остальные респонденты отвечали в соответствии с позитивной повесткой. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Также сообщалось и о том, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу по этой же причине. Российские войска передислоцировались на левый берег Днепра и покинули Херсон 9 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.