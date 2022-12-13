Жительница Херсона испортила западным журналистам позитивный репортаж о жизни в регионе

Жительница Херсона Наталья Скиба испортила репортаж западным журналистам, когда сказала, что после ухода русских, жизнь в Херсоне стала хуже. Репортаж опубликовал британский телеканал Sky News.
«Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — отметила женщина, отвечая на вопрос журналистов телеканала, о том, стала ли жизнь лучше или хуже после ухода российских войск. При этом журналисты переставили акцент и продолжили сюжет с фразой о том, что «раньше жизнь вообще была адом». Остальные респонденты отвечали в соответствии с позитивной повесткой.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Также сообщалось и о том, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу по этой же причине. Российские войска передислоцировались на левый берег Днепра и покинули Херсон 9 ноября.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительница Херсона Наталья Скиба испортила репортаж западным журналистам, когда сказала, что после ухода русских, жизнь в Херсоне стала хуже. Репортаж опубликовал британский телеканал Sky News. «Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — отметила женщина, отвечая на вопрос журналистов телеканала, о том, стала ли жизнь лучше или хуже после ухода российских войск. При этом журналисты переставили акцент и продолжили сюжет с фразой о том, что «раньше жизнь вообще была адом». Остальные респонденты отвечали в соответствии с позитивной повесткой. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Также сообщалось и о том, что украинские силовики привязали жителей Херсона к столбу по этой же причине. Российские войска передислоцировались на левый берег Днепра и покинули Херсон 9 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.