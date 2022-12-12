РИАН: СБУ расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ

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СБУ расстреляла 20 мирных человек и бывших силовиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области за сотрудничество с Россией. По данным источника РИА Новости в российских силовых структурах, убитые — мирные граждане и бывшие силовики.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек. Все — из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших сотрудников правоохранительных органов Берислава», — сказал источник издания со ссылкой на источники в украинском ведомстве.

По его данным, теперь СБУ готовят постановочную видеопровокацию. Планируется заявить, что убитые граждане — жертвы росссийских репрессий.

В ноябре российские войска были переброшены на левый берег Днепра и покинули Херсон. Согласно сообщениям властей региона, ВСУ на херсонском направлении продолжительное время стягивали свои войска, вели постоянные обстрелы, а также создавали угрозу удара по Каховской ГЭС. После ухода РФ и части мирного населения пришедшие ВСУ запретили жителям Херсона покидать город через Днепр. А полицейские привязывали к столбу людей, солидарных с Россией.

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Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области за сотрудничество с Россией. По данным источника РИА Новости в российских силовых структурах, убитые — мирные граждане и бывшие силовики. «По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек. Все — из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших сотрудников правоохранительных органов Берислава», — сказал источник издания со ссылкой на источники в украинском ведомстве. По его данным, теперь СБУ готовят постановочную видеопровокацию. Планируется заявить, что убитые граждане — жертвы росссийских репрессий. В ноябре российские войска были переброшены на левый берег Днепра и покинули Херсон. Согласно сообщениям властей региона, ВСУ на херсонском направлении продолжительное время стягивали свои войска, вели постоянные обстрелы, а также создавали угрозу удара по Каховской ГЭС. После ухода РФ и части мирного населения пришедшие ВСУ запретили жителям Херсона покидать город через Днепр. А полицейские привязывали к столбу людей, солидарных с Россией.
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