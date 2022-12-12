В Миассе депутаты подняли бунт против мэра

Мэр Миасса Григорий Тонких наступил на те же грабли, что и его предшественник Геннадий Васьков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области депутаты отказались рассматривать проект бюджета города на 2023 год. Это следует из youtube-трансляции совместного заседания комиссий городского собрания 14 декабря.

«Все комиссии отклонили проект бюджета городского округа на 2023 год. Сессия, где планировалось принять бюджет, должна была состояться 15 декабря. Ее пока отменили», — заявили URA.RU в собрании депутатов.

Источники URA.RU в Миассе называют причиной произошедшего конфликт главы города Григория Тонких с депутатским корпусом. Народные избранники ожидали, что на защиту проекта бюджета к ним придет сам глава и его заместители, но этого не произошло. Мэр города на звонок корреспондента агентства не ответил.

«Администрации заранее был передан список вопросов и проектов, ряд предложений, которые должны были быть учтены при верстке бюджета. Часть из них проигнорировали, на часть поступили отписки. От мэрии на совместное заседание комиссий пришли только начальники управлений и несколько вице-мэров. Тонких и его зам по городскому хозяйству Олег Карпов, к которому было много вопросов, демонстративно не явились», — пояснил инсайдер.

Аналогичный скандал разразился в Миассе в 2016 году при главе Геннадии Васькове. На сессии 15 декабря депутаты провалили «сырой» проект, подготовленный мэрией. Градоначальник сначала пенял народным избранникам, что те сами тянули с предложениями, а потом ультимативно предложил проголосовать «за», поскольку ему срочно нужно лететь на обучение в Сколково. Чем окончательно восстановил против себя городское собрание.