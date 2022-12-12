Роспотребнадзор ХМАО призвал жителей носить маски

Роспотребнадзор ХМАО призывает жителей носить маски для защиты от гриппа. Анимационный ролик с мерами профилактики был опубликован в telegram-канале окружного Роспотребнадзора.
«Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, используйте антисептик и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. Избегайте контактов с заболевшими либо соблюдайте меры предосторожности», — говорится в ролике.
Также Роспотребнадзор напоминает, что прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценный сон помогут сохранить здоровье. Кроме этого, жителям нужно обратить внимание свое питание и отказаться от вредных привычек.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению гриппом среди субъектов РФ.
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