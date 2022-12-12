12 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО призвал жителей носить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, женщина, люди, зима, холод, масочный режим, пандемия коронавируса
Роспотребнадзор советует жителям больше гулять и сохранять активность Фото:

Роспотребнадзор ХМАО призывает жителей носить маски для защиты от гриппа. Анимационный ролик с мерами профилактики был опубликован в telegram-канале окружного Роспотребнадзора.

«Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, используйте антисептик и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. Избегайте контактов с заболевшими либо соблюдайте меры предосторожности», — говорится в ролике.

Также Роспотребнадзор напоминает, что прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценный сон помогут сохранить здоровье. Кроме этого, жителям нужно обратить внимание свое питание и отказаться от вредных привычек.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению гриппом среди субъектов РФ.

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Роспотребнадзор ХМАО призывает жителей носить маски для защиты от гриппа. Анимационный ролик с мерами профилактики был опубликован в telegram-канале окружного Роспотребнадзора. «Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, используйте антисептик и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. Избегайте контактов с заболевшими либо соблюдайте меры предосторожности», — говорится в ролике. Также Роспотребнадзор напоминает, что прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценный сон помогут сохранить здоровье. Кроме этого, жителям нужно обратить внимание свое питание и отказаться от вредных привычек. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению гриппом среди субъектов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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