12 декабря 2022

Доктор наук Токарев рассказал, чем опасен грипп в ЯНАО

Доктор перечислил опасные осложнения гриппа в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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У каждого пятого пациента с симптомами ОРВИ подтверждается именно грипп Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдаются вспышки нескольких разновидностей ОРВИ — свиной грипп, аденовирус и респираторно-синцитиальный вирус. Как сообщил URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, опасность состоит в том, что инфекция может вызвать осложнения со стороны сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем.

«В нашем федеральном округе, как и в стране в целом, наблюдается одномоментная вирусная атака сразу нескольких ОРВИ: вирус гриппа А (свиной грипп H1N1), аденовирус и РСВ (респираторно- синцитиальный вирус). Грипп опасен осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем. То есть, может привести к тяжелым пневмониям, поражениям сердца и сосудов, головного мозга и почек», — пояснил он.

Доктор добавил, что вирус гриппа также может усиливать экспрессию рецептора АСЕ2, что чревато более высоким риском коронавирусной инфекции. По данным научно-исследовательского института гриппа, у каждого пятого пациента с симптомами ОРВИ подтверждается именно грипп. «И конечно, никуда не ушла пандемия COVID-19: потомки „омикрона“ типа XBB, ВА.2.75 и других продолжают распространяться — потенциал коронавируса далеко не исчерпан», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Также 13 ноября в округе ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости.

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В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдаются вспышки нескольких разновидностей ОРВИ — свиной грипп, аденовирус и респираторно-синцитиальный вирус. Как сообщил URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, опасность состоит в том, что инфекция может вызвать осложнения со стороны сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем. «В нашем федеральном округе, как и в стране в целом, наблюдается одномоментная вирусная атака сразу нескольких ОРВИ: вирус гриппа А (свиной грипп H1N1), аденовирус и РСВ (респираторно- синцитиальный вирус). Грипп опасен осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем. То есть, может привести к тяжелым пневмониям, поражениям сердца и сосудов, головного мозга и почек», — пояснил он. Доктор добавил, что вирус гриппа также может усиливать экспрессию рецептора АСЕ2, что чревато более высоким риском коронавирусной инфекции. По данным научно-исследовательского института гриппа, у каждого пятого пациента с симптомами ОРВИ подтверждается именно грипп. «И конечно, никуда не ушла пандемия COVID-19: потомки „омикрона“ типа XBB, ВА.2.75 и других продолжают распространяться — потенциал коронавируса далеко не исчерпан», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Также 13 ноября в округе ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости.
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