12 декабря 2022

ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом

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За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых наблюдается высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — говорится в сообщении. Отмечается, что в округе 59,8% жителей сделали прививки от гриппа.

Согласно постановлению окружного управления Роспотребнадзора, в ЯНАО с 13 декабря ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в медучреждениях введен масочный режим. За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей.

Ранее сообщалось, что коечный фонд в больницах ЯНАО заполнен на 40-50%. По словам властей, в случае необходимости будут развернуты дополнительные инфекционные койки.

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых наблюдается высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — говорится в сообщении. Отмечается, что в округе 59,8% жителей сделали прививки от гриппа. Согласно постановлению окружного управления Роспотребнадзора, в ЯНАО с 13 декабря ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в медучреждениях введен масочный режим. За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей. Ранее сообщалось, что коечный фонд в больницах ЯНАО заполнен на 40-50%. По словам властей, в случае необходимости будут развернуты дополнительные инфекционные койки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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