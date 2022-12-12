ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом

13 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых наблюдается высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — говорится в сообщении. Отмечается, что в округе 59,8% жителей сделали прививки от гриппа. Согласно постановлению окружного управления Роспотребнадзора, в ЯНАО с 13 декабря ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в медучреждениях введен масочный режим. За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей. Ранее сообщалось, что коечный фонд в больницах ЯНАО заполнен на 40-50%. По словам властей, в случае необходимости будут развернуты дополнительные инфекционные койки.

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых наблюдается высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — говорится в сообщении. Отмечается, что в округе 59,8% жителей сделали прививки от гриппа. Согласно постановлению окружного управления Роспотребнадзора, в ЯНАО с 13 декабря ввели ограничения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в медучреждениях введен масочный режим. За последнюю неделю в больницах было зарегистрировано 11 597 случаев ОРВИ, из которых 7 275 случаев среди детей. Ранее сообщалось, что коечный фонд в больницах ЯНАО заполнен на 40-50%. По словам властей, в случае необходимости будут развернуты дополнительные инфекционные койки.