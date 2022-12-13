Пермский олигарх призвал восстановить поставку аммиака из России

Аммиак должен будет поставляться по украинскому трубопроводу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский миллиардер и совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал мировых поставщиков сырья помочь разблокировать поставку аммиака из России. По его словам, это поможет смягчить надвигающийся глобальный продовольственный кризис, сообщает международная газета Financial Times.

«Российский миллиардер Дмитрий Мазепин призвал мировых поставщиков сырья помочь при посредничестве ООН разблокировать поставки аммиака. Удобрение необходимо, чтобы смягчить продовольственный кризис», — сообщает газета. Ранее Мазепин попросил помощи в разрешении вопроса президента РФ Владимира Путина.

Как сообщается, ООН также выражает желание возобновить поставки российского аммиака через украинский трубопровод, чтобы снизить мировые цены на удобрения. К исключению из санкций российской сельскохозяйственной продукции призывают и страны-члены ЕС. В то же время Киев и Западные страны не хотят, чтобы российский бизнес получал прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции, так как санкции направлены на нанесение ущерба российской экономике. Мазепин заявил, что в случае продолжения поставки будет задействована не российская компания, которая закупит аммиак и транспортирует его через порт Одессы. 80% всего сырья уйдет в страны Африки.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин также попал в санкционный список ЕС, как владелец компании «Уралхим». Для того, чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, он уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.