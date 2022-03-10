Пермский олигарх избавляется от бизнеса на фоне санкций

Дмитрий Мазепин также ушел с поста гендиректора «Уралхима» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим» (БХК). Об этом сообщает пресс-служба «Уралхима», на официальном сайте компании. «Уралхим» владеет компанией «Уралкалий», расположенной в городе Березники в Пермском крае.

«Дмитрий Мазепин, который ранее владел 100% компании, продал контрольный пакет в БХК в 52%. Таким образом, в собственности Дмитрия Мазепина остались 48%», — говорится в сообщении. Покупатель не раскрывается.

Мазепин также уволился с должности гендиректора АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (принадлежит БХК). Новым директором стал бывший председатель совета директоров Дмитрий Коняев, а председателем совета директоров — Дмитрий Татьянин, ранее занимавший пост заместителя председателя. По данным «Коммерсанта», поскольку санкции действуют в отношении активов, где Мазепину принадлежит больше 50%, продав акции, он вывел «Уралхим» из-под санкций.

Евросоюз включил Дмитрия Мазепина в санкционные списки. В ЕС объяснили, что «Уралхим» является источником доходов для правительства РФ, а правительство «несет ответственность» за ситуацию на Украине. А сам Мазепин накануне спецоперации встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Это значит, что он входит в его ближайшее окружение и поддерживает его политику. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные санкции против России из-за спецоперации по денацификации Украины. И готовятся ввести новые. В Кремле назвали происходящее экономической войной.

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