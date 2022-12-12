Тюменские таксисты нарушают правила «Яндекс Go», чтобы заработать на пассажирах

Тюменские таксисты придумали, как зарабатывать на тарифе «Вместе» больше денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси агрегатора «Яндекс. Go» нарушают правила перевозки по тарифу «Вместе», чтобы заработать больше денег на пассажирах. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Тарифным планом «Вместе» предусмотрено, что незнакомые между собой попутчики могут разделить расходы на поездку. При этом каждый из пассажиров должен ехать один. По словам тюменцев, водители нарушают это правило за дополнительную плату.

«Решила опробовать новый тариф „Яндекса“ „Вместе“, потому что утром был высокий спрос, и, соответственно, высокая цена. Как только подошла к такси, водитель попросил меня сесть вперед. Я удивилась, но села. Тогда-то я и поняла причину странной просьбы — сзади сидели три человека! Хотя в правилах тарифа указано, что можно только по одному человеку на один заказ. Ехали будто в маршрутке», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другой тюменец рассказал об аналогичной ситуации. «Езжу по тарифу „Вместе“ редко, в целях экономии. Недавно вызвал, сел вперед. Сзади сидели два человека. Один из них — мой знакомый. Сказал потом, что водитель согласился взять его третьим пассажиром только за дополнительную плату. Хотя по тарифу „Вместе“ одновременно в салоне может ехать не больше двух пассажиров», — рассказал он URA.RU.

На официальном сайте агрегатора «Яндекс. Go» указано, что тарифом «Вместе» могут воспользоваться только пассажиры — «одиночки». «Выбирайте этот тариф, только если вы один. Так будет комфортно и попутчику, и вам», — указано в описании тарифного плана.

В адрес агрегатора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.