Полянский перечислил условия завершения спецоперации

Полянский: Киев должен перестать обстреливать своих граждан

13 декабря 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский призвал Украину перестать обстреливать своих граждан Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Киев перестанет обстреливать своих граждан, признает их права, то спецоперация на Украине может завершиться. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Несколько очень простых условий. Во-первых, перестать обстреливать своих граждан, признать их права, право говорить на своем языке, чтить своих героев, а не сотрудничавших с Гитлером людей», — перечислил Полянский, его слова передает ТАСС. По его словам, Россия готова достичь мира на Украине посредством переговоров, однако Киев идет в абсолютно неверном направлении. «Но, конечно, это возможно лишь путем рассмотрения коренных причин этой проблемы, их искоренения, чтобы Украина в будущем не представляла какой-либо угрозы для России», — заявил политик. При таких обстоятельствах, по словам Полянского, спецоперацию необходимо продолжить. «Придется сражаться не только с Украиной, но и с оружием НАТО». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, необходимая для защиты жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.

Если Киев перестанет обстреливать своих граждан, признает их права, то спецоперация на Украине может завершиться. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Несколько очень простых условий. Во-первых, перестать обстреливать своих граждан, признать их права, право говорить на своем языке, чтить своих героев, а не сотрудничавших с Гитлером людей», — перечислил Полянский, его слова передает ТАСС. По его словам, Россия готова достичь мира на Украине посредством переговоров, однако Киев идет в абсолютно неверном направлении. «Но, конечно, это возможно лишь путем рассмотрения коренных причин этой проблемы, их искоренения, чтобы Украина в будущем не представляла какой-либо угрозы для России», — заявил политик. При таких обстоятельствах, по словам Полянского, спецоперацию необходимо продолжить. «Придется сражаться не только с Украиной, но и с оружием НАТО». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, необходимая для защиты жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.