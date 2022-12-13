13 декабря 2022

Зеленский в очередной раз попросил денег на восстановление Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Президент Украины Зеленский попросил у Франции 12 миллиардов евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина попросила у Франции 12 миллиардов на восстановление инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей», — передает слова Владимира Зеленского РИА Новости. По словам украинского лидера, для восстановления 50 тысяч объектов потребуется около 12 миллиардов евро.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Также агентство передавало, что у Франции кончаются военные запасы, поэтому они должны прекратить помогать Украине.

Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина попросила у Франции 12 миллиардов на восстановление инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей», — передает слова Владимира Зеленского РИА Новости. По словам украинского лидера, для восстановления 50 тысяч объектов потребуется около 12 миллиардов евро. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Также агентство передавало, что у Франции кончаются военные запасы, поэтому они должны прекратить помогать Украине. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...