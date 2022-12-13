Зеленский в очередной раз попросил денег на восстановление Украины

14 декабря 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Президент Украины Зеленский попросил у Франции 12 миллиардов евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина попросила у Франции 12 миллиардов на восстановление инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей», — передает слова Владимира Зеленского РИА Новости. По словам украинского лидера, для восстановления 50 тысяч объектов потребуется около 12 миллиардов евро. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Также агентство передавало, что у Франции кончаются военные запасы, поэтому они должны прекратить помогать Украине. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Украина попросила у Франции 12 миллиардов на восстановление инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей», — передает слова Владимира Зеленского РИА Новости. По словам украинского лидера, для восстановления 50 тысяч объектов потребуется около 12 миллиардов евро. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Также агентство передавало, что у Франции кончаются военные запасы, поэтому они должны прекратить помогать Украине. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.