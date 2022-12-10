Во Франции обрушились на Зеленского и заявили о безумии

Франция опустошила свои арсеналы из-за Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Франция должна прекратить поставлять оружие украинской армии. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Данный призыв он опубликовал после сообщений об истощении арсеналов страны.
«Военные запасы в целом исчезли. Но мы продолжаем отправлять президенту Украины Владжимиру Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция отправляет Украине вооружение в ущерб собственной армии, передает телеканал 360. В то же время президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция не станет поставлять на Украину оружие, которое бы втянуло его страну в конфликт с Россией.