В Екатеринбурге продается бизнес-центр за 370 миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге продают офисное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров за 370 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений «Авито».

«Офисное здание находится по адресу Циолковского 59/ угол со Степана Разина. Здание и земельный участок в собственности. Общая площадь — 2634 квадратных метра, цена — 370 миллионов рублей», — указано в объявлении.

Также в стоимость входит подземный паркинг на 15 машиномест и импортные лифты XIZI. «Высокий пешеходный трафик, рядом ТРЦ „Мегаполис“, станция метро „Чкаловская“, остановки трамвая и автобуса, Автовокзал в двух минутах ходьбы», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, В Екатеринбурге за 96 миллионов рублей продают часть мельницы-памятника. Мельницу построили в 1880-е годы. Несколько лет назад из здания мельницы начали делать элитный жилой комплекс.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»