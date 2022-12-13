«Известия»: покупатель Zara, Bershka и Pull&Bear откроет в России локальные бренды

14 декабря 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Новые бренды будут произведены в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России покупатель бизнеса группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher намерена производить локальные бренды одежды на местных мощностях. Они будут изготавливаться специально для российского потребителя. «Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян. Под ними планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex», — ссылаются «Известия» на источник в правительстве, знакомый с планами компании в России. Источник добавил, что часть вещей из новых коллекций владелец бизнеса рассчитывает производить на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга. В данный момент в холдинге ведется распродажа складских остатков одежды и обуви. Ранее стало известно, что сеть Inditex закрыла порядка 500 магазинов по всей стране, однако нашла способ возобновить работу в России. Кроме того,стало известно, что бренд Zara получит новое название в России.

В России покупатель бизнеса группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher намерена производить локальные бренды одежды на местных мощностях. Они будут изготавливаться специально для российского потребителя. «Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян. Под ними планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex», — ссылаются «Известия» на источник в правительстве, знакомый с планами компании в России. Источник добавил, что часть вещей из новых коллекций владелец бизнеса рассчитывает производить на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга. В данный момент в холдинге ведется распродажа складских остатков одежды и обуви. Ранее стало известно, что сеть Inditex закрыла порядка 500 магазинов по всей стране, однако нашла способ возобновить работу в России. Кроме того,стало известно, что бренд Zara получит новое название в России.