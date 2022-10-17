Торговая сеть Zara нашла возможность вернуться в Россию

18 октября 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Бренд Zara планирует передать российскую структуру третьей компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Как пишет газета, из судебного акта следует, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной». В частности, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предполагает, что Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, пишет « Коммерсант». По мнению другого источника газеты, знакомого с планами fashion-ритейлера, российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ. В офисе Inditex на соответствующий запрос не ответили. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. В результате этого, часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Позже некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие компании намерены вернуться в РФ при первой возможности.

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Как пишет газета, из судебного акта следует, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной». В частности, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предполагает, что Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, пишет «Коммерсант». По мнению другого источника газеты, знакомого с планами fashion-ритейлера, российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ. В офисе Inditex на соответствующий запрос не ответили. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. В результате этого, часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Позже некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие компании намерены вернуться в РФ при первой возможности.