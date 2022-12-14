Исторический хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче с «Чикаго»

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ Фото:

В Соединенных Штатах завершился матч чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 7:3.

«Встреча в Чикаго завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) в пользу гостей. В составе „Кэпиталз“ хет-трик оформил российский форвард Александр Овечкин (1, 9, 47-я минуты)», — пишет Sport24.

Отмечается, что за матч Овечкин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу. Тем самым Овечкин стал третьим игроком в НХЛ, кому удалось достичь отметки в 800 голов. Кроме того, Овечкин обошел Горди Хоу (869 шайб) и вышел на чистое второе место по голам в истории НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Также российский хоккеист стал автором первого гола в матче регулярного чемпионата в 136-й раз и установил новый рекорд лиги в данном компоненте.

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В Соединенных Штатах завершился матч чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 7:3. «Встреча в Чикаго завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) в пользу гостей. В составе „Кэпиталз“ хет-трик оформил российский форвард Александр Овечкин (1, 9, 47-я минуты)», — пишет Sport24. Отмечается, что за матч Овечкин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу. Тем самым Овечкин стал третьим игроком в НХЛ, кому удалось достичь отметки в 800 голов. Кроме того, Овечкин обошел Горди Хоу (869 шайб) и вышел на чистое второе место по голам в истории НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Также российский хоккеист стал автором первого гола в матче регулярного чемпионата в 136-й раз и установил новый рекорд лиги в данном компоненте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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