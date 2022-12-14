Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

Денис Пушилин заявил, что сроки освобождения Одессы и Чернигова обсуждать рано
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Одесса и Чернигов должны быть освобождены от киевского режима. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также добавил, сроки освобождения городов сейчас обсуждать «неправильно», однако эту задачу снимать не стоит.
Ранее Пушилин сообщил, что более половины территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинцев. Слова врио главы приводит телеканал 360.
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