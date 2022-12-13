13 декабря 2022
12 декабря 2022

ЯНАО перевыполнил годовой план по ремонту дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году планируется отремонтировать 175 км региональных дорог Фото:

ЯНАО в текущем году перевыполнил план по ремонту дорожных работ общей протяженностью на 25 километров. Об этом заявил зампредседателя окружного Правительства Марат Хуснуллин.

«В этом году в округе перевыполнили план по дорожным работам. В начале года перед дорожниками стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам 2022 года работы завершены на 198 километрах», — рассказал Хуснуллин.

Он также отметил, что на 2023 год уже заключены контракты по ремонту дорог. Планируется отремонтировать 175 километров региональных дорог. 238 единиц дорожной техники Ямала ремонтируют мосты и освещение.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО анонсировал срок окончания ремонта трассы Надым — Салехард. К концу 2024 года на трассе не должно остаться проблемных участков.

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ЯНАО в текущем году перевыполнил план по ремонту дорожных работ общей протяженностью на 25 километров. Об этом заявил зампредседателя окружного Правительства Марат Хуснуллин. «В этом году в округе перевыполнили план по дорожным работам. В начале года перед дорожниками стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам 2022 года работы завершены на 198 километрах», — рассказал Хуснуллин. Он также отметил, что на 2023 год уже заключены контракты по ремонту дорог. Планируется отремонтировать 175 километров региональных дорог. 238 единиц дорожной техники Ямала ремонтируют мосты и освещение. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО анонсировал срок окончания ремонта трассы Надым — Салехард. К концу 2024 года на трассе не должно остаться проблемных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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