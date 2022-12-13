13 декабря 2022

В Екатеринбурге придумали, как удивить беженцев и блокадников на Новый год

В Екатеринбурге «Елка желаний» поздравит детей-беженцев и блокадников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дамир Юсупов на Елке желаний от Дорогами добра. Свердловская область, Арамиль
70 детей украинских беженцев получат подарки на Новый год Фото:

Деды Морозы, который сотрудничают с федеральной благотворительной акцией «Елка желаний», исполнят новогодние мечты детей беженцев с Украины, которые размещены в Екатеринбурге. Также общественники отправятся поздравлять узников концлагерей и блокадников. Об этом рассказал волонтер «Елки желаний» Илья Будкевич во время пресс-конференции, посвященной благотворительной акции.

«В этом году Деды Морозы поедут к семьям беженцев, который живут у нас в Екатеринбурге. Там порядка 70 детей. Каждый ребенок получит свой подарок: они уже написали открытки Деду Морозу», — сообщил Будкевич.

Кроме этого, организатор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай рассказал, что они продолжают сотрудничать с проектом «Мост памяти». По этой причине в этом году Деды Морозы вновь отправятся с поздравлениями к узникам концлагерей и блокадникам. «У нас есть бабушки, которые в детстве мечтали про Деда Мороза, но так получилось, что они в это время были в блокаде либо узниками концлагерей и Деда Мороза не встретили», — пояснил Басай важность поздравления пожилых людей.

В этом году подарки привезут двум сотням человек. К акции может присоединиться любой желающий: можно сделать пожертвование или принести подарки в офис в Екатеринбурге по адресу: ул. Шарташская 21. Пожилые люди будут особенно рады мягким вещам, например, пледу.

Федеральная благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Свердловской области 11 декабря. Три года подряд официальным представителем федерального проекта в регионе является Волонтерский центр Русской медной компании. В 2021 году благодаря акции удалось выполнить новогодние желания более 500 детей.

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Деды Морозы, который сотрудничают с федеральной благотворительной акцией «Елка желаний», исполнят новогодние мечты детей беженцев с Украины, которые размещены в Екатеринбурге. Также общественники отправятся поздравлять узников концлагерей и блокадников. Об этом рассказал волонтер «Елки желаний» Илья Будкевич во время пресс-конференции, посвященной благотворительной акции. «В этом году Деды Морозы поедут к семьям беженцев, который живут у нас в Екатеринбурге. Там порядка 70 детей. Каждый ребенок получит свой подарок: они уже написали открытки Деду Морозу», — сообщил Будкевич. Кроме этого, организатор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай рассказал, что они продолжают сотрудничать с проектом «Мост памяти». По этой причине в этом году Деды Морозы вновь отправятся с поздравлениями к узникам концлагерей и блокадникам. «У нас есть бабушки, которые в детстве мечтали про Деда Мороза, но так получилось, что они в это время были в блокаде либо узниками концлагерей и Деда Мороза не встретили», — пояснил Басай важность поздравления пожилых людей. В этом году подарки привезут двум сотням человек. К акции может присоединиться любой желающий: можно сделать пожертвование или принести подарки в офис в Екатеринбурге по адресу: ул. Шарташская 21. Пожилые люди будут особенно рады мягким вещам, например, пледу. Федеральная благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Свердловской области 11 декабря. Три года подряд официальным представителем федерального проекта в регионе является Волонтерский центр Русской медной компании. В 2021 году благодаря акции удалось выполнить новогодние желания более 500 детей.
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