Врач просит челябинцев не запивать корвалол водкой

Употребление препарата с алкоголем может привести к летальном исходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главного врача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко просит жителей быть осторожными при приеме корвалола. По его словам, некоторые челябинцы допускают смешивать это лекарство не только с антибиотиками, но и с водкой, что может грозить летальным исходом.

«Недавно я видел страшное. Мужчина лет 45 „попил капельки“ и замахнул их огненной водичкой. Крякнул „эх, заполировал“. Запомните раз и навсегда — корвалол, валокордин и подобные лекарства нельзя принимать с алкоголем», — написал Угнитенко на своей странице во «ВКонтакте».

По словам медика, реакция организма на такое лечение может быть непредсказуемой, вплоть до летального исхода. И с обезболивающими «сердечные» капли также несовместимы.

«Корвавол я считаю самым вредным после поедания антибиотиков без назначения врача. Потому что, как и зачем его принимать его по прямому назначению, уже никто не помнит. Так что хватит заниматься самолечением», — отметил главврач ГКБ №1.

Угнивенко добавил, что у препарата также много побочных эффектов: сонливость и головокружение. Кроме того, препарат вызывает привыкание и при его отмене есть вероятность столкнуться с абстинентным синдромом.