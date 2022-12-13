В Тюмени из-за эпидемии заразных болезней ввели ограничения на медпомощь детям

Профосмотры маленьких пациентов перенесли на более поздние даты, чтобы дети не заразились ОРВИ и гриппом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тюмени перенесли сроки профилактических осмотров для здоровых детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ограничения коснулись пациентов, относящихся к городской поликлинике №8.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по превышению порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом населения, особенно детского, в городской поликлинике №8 введены временные ограничения по переносу профилактических осмотров здоровых детей. При наличии жалоб все пациенты записываются на приемы к педиатрам либо наблюдаются на дому», — сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава.

Там добавили, что профосмотры не отменяются полностью. Их просто переносят на более поздние сроки. Посетить врачей дополнительно можно будет в январские праздники.

Как ранее сообщало областное управление Роспотребнадзора, с 5 декабря по 11 декабря в регионе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует «свиной грипп», а также грипп В и другие вирусы, которые переносятся в тяжелых формах.