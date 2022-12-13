13 декабря 2022

Пермский оборонный завод закупает оборудование на 334 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, дым, трубы дымят, завод, экология
Заявки по закупкам принимаются до 20 декабря Фото:

Пермский пороховой завод планирует закупить оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

«Пермский пороховой завод закупит оборудование для производства продукции из резины и пластмасс. Необходимо приобрести четыре хранилища, пять ажитаторов, четыре горизонтальные емкости, семь баков и два смесителя кислот», — следует из опубликованных закупок.

Всего завод опубликовал пять закупок. За все оборудование суммарно объявлена начальная цена — 334,7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор края Дмитрий Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году. Речь — о мобилизации оборонной промышленности.

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Пермский пороховой завод планирует закупить оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. «Пермский пороховой завод закупит оборудование для производства продукции из резины и пластмасс. Необходимо приобрести четыре хранилища, пять ажитаторов, четыре горизонтальные емкости, семь баков и два смесителя кислот», — следует из опубликованных закупок. Всего завод опубликовал пять закупок. За все оборудование суммарно объявлена начальная цена — 334,7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор края Дмитрий Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году. Речь — о мобилизации оборонной промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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