Пермский оборонный завод закупает оборудование на 334 млн рублей

14 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Заявки по закупкам принимаются до 20 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский пороховой завод планирует закупить оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. «Пермский пороховой завод закупит оборудование для производства продукции из резины и пластмасс. Необходимо приобрести четыре хранилища, пять ажитаторов, четыре горизонтальные емкости, семь баков и два смесителя кислот», — следует из опубликованных закупок. Всего завод опубликовал пять закупок. За все оборудование суммарно объявлена начальная цена — 334,7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор края Дмитрий Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году. Речь — о мобилизации оборонной промышленности.

Пермский пороховой завод планирует закупить оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. «Пермский пороховой завод закупит оборудование для производства продукции из резины и пластмасс. Необходимо приобрести четыре хранилища, пять ажитаторов, четыре горизонтальные емкости, семь баков и два смесителя кислот», — следует из опубликованных закупок. Всего завод опубликовал пять закупок. За все оборудование суммарно объявлена начальная цена — 334,7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор края Дмитрий Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году. Речь — о мобилизации оборонной промышленности.