Пермский оборонный завод закупает оборудование на 334 млн рублей

Пермский пороховой завод планирует закупить оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
«Пермский пороховой завод закупит оборудование для производства продукции из резины и пластмасс. Необходимо приобрести четыре хранилища, пять ажитаторов, четыре горизонтальные емкости, семь баков и два смесителя кислот», — следует из опубликованных закупок.
Всего завод опубликовал пять закупок. За все оборудование суммарно объявлена начальная цена — 334,7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор края Дмитрий Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году. Речь — о мобилизации оборонной промышленности.
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