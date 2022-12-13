Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году

Губернатор Махонин заявил, что для пермских властей главной задачей в 2023 году будет мобилизация оборонной промышленности

14 декабря 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что сейчас очень важен кадровый вопрос для оборонной промышленности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главной задачей пермских властей в 2023 году станет вопрос мобилизации оборонной промышленности. Об этом заявил губернатор Пермского края в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24». «Что касается других вызовов — сейчас это вопрос мобилизации нашей оборонной промышленности. Люди работают буквально в три смены. У нас растет оборонный заказ», — отметил губернатор. На этом фоне очень важен вопрос подготовки специалистов для промышленности. На днях Махонин встречался с руководством колледжа им. Славянова, который занимается подготовкой кадров для «Мотовилихинских заводов». Сейчас предприятие ведет набор персонала. «Каждый директор предприятия общается со мной в ежедневном режиме», — отметил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные заводы. В августе на предприятиях был зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Главной задачей пермских властей в 2023 году станет вопрос мобилизации оборонной промышленности. Об этом заявил губернатор Пермского края в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24». «Что касается других вызовов — сейчас это вопрос мобилизации нашей оборонной промышленности. Люди работают буквально в три смены. У нас растет оборонный заказ», — отметил губернатор. На этом фоне очень важен вопрос подготовки специалистов для промышленности. На днях Махонин встречался с руководством колледжа им. Славянова, который занимается подготовкой кадров для «Мотовилихинских заводов». Сейчас предприятие ведет набор персонала. «Каждый директор предприятия общается со мной в ежедневном режиме», — отметил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные заводы. В августе на предприятиях был зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.