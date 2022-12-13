Махонин назвал главный вызов для правительства пермского региона в 2023 году

Главной задачей пермских властей в 2023 году станет вопрос мобилизации оборонной промышленности. Об этом заявил губернатор Пермского края в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24».
«Что касается других вызовов — сейчас это вопрос мобилизации нашей оборонной промышленности. Люди работают буквально в три смены. У нас растет оборонный заказ», — отметил губернатор.
На этом фоне очень важен вопрос подготовки специалистов для промышленности. На днях Махонин встречался с руководством колледжа им. Славянова, который занимается подготовкой кадров для «Мотовилихинских заводов». Сейчас предприятие ведет набор персонала. «Каждый директор предприятия общается со мной в ежедневном режиме», — отметил Дмитрий Махонин.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные заводы. В августе на предприятиях был зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Главной задачей пермских властей в 2023 году станет вопрос мобилизации оборонной промышленности. Об этом заявил губернатор Пермского края в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24». «Что касается других вызовов — сейчас это вопрос мобилизации нашей оборонной промышленности. Люди работают буквально в три смены. У нас растет оборонный заказ», — отметил губернатор. На этом фоне очень важен вопрос подготовки специалистов для промышленности. На днях Махонин встречался с руководством колледжа им. Славянова, который занимается подготовкой кадров для «Мотовилихинских заводов». Сейчас предприятие ведет набор персонала. «Каждый директор предприятия общается со мной в ежедневном режиме», — отметил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные заводы. В августе на предприятиях был зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.