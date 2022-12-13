В Курганской области продают 6 пунктов выдачи заказов Wildberries и один Ozon Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане и области распродают пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продается 5 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). 4 офиса Wildberries работают под 5%, 1 офис Ozon работает 4,4%. Два из них находятся в Кургане, еще три в области. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Владелец ПВЗ сообщил корреспонденту URA.RU, что продает пункты выдачи заказов из-за того, что заниматься ими нет времени из-за другого бизнеса.

Также в центре Кургана продается еще две точки продаж Wildberries. «Срочно продам ПВЗ Wildberries на Коли Мяготина. Общая площадь офиса 70 квадратных метров. Стоимость составляет 180 тысяч рублей», — указал автор объявления. Другой офис Wildberries выставили на продажу за 600 тысяч рублей.

Ранее о массовой распродаже офисов Ozon и Wildberries в Кургане URA.RU писало в августе. Тогда от ПВЗ избавлялись ради переезда в другой регион и нового бизнеса. Также сообщалось, что курганцам приходится ездить в другой город ради Wildberries.

В Кургане продают 4 ПВЗ Wildberries и 1 ПВЗ Ozon Скрин: Avito

Еще один ПВЗ Wildberries продают в Кургане за 600 тысяч рублей Скрин: Avito