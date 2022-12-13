13 декабря 2022

В Кургане распродают офисы Wildberries и Ozon. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
В Курганской области продают 6 пунктов выдачи заказов Wildberries и один Ozon Фото:

В Кургане и области распродают пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продается 5 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). 4 офиса Wildberries работают под 5%, 1 офис Ozon работает 4,4%. Два из них находятся в Кургане, еще три в области. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Владелец ПВЗ сообщил корреспонденту URA.RU, что продает пункты выдачи заказов из-за того, что заниматься ими нет времени из-за другого бизнеса.

Также в центре Кургана продается еще две точки продаж Wildberries. «Срочно продам ПВЗ Wildberries на Коли Мяготина. Общая площадь офиса 70 квадратных метров. Стоимость составляет 180 тысяч рублей», — указал автор объявления. Другой офис Wildberries выставили на продажу за 600 тысяч рублей.

Ранее о массовой распродаже офисов Ozon и Wildberries в Кургане URA.RU писало в августе. Тогда от ПВЗ избавлялись ради переезда в другой регион и нового бизнеса. Также сообщалось, что курганцам приходится ездить в другой город ради Wildberries.

В Кургане продают 4 ПВЗ Wildberries и 1 ПВЗ Ozon
Еще один ПВЗ Wildberries продают в Кургане за 600 тысяч рублей
Другой пункт выдачи заказов Wildberries в центре Кургана срочно продают за 180 тысяч рублей

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В Кургане и области распродают пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Продается 5 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). 4 офиса Wildberries работают под 5%, 1 офис Ozon работает 4,4%. Два из них находятся в Кургане, еще три в области. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Владелец ПВЗ сообщил корреспонденту URA.RU, что продает пункты выдачи заказов из-за того, что заниматься ими нет времени из-за другого бизнеса. Также в центре Кургана продается еще две точки продаж Wildberries. «Срочно продам ПВЗ Wildberries на Коли Мяготина. Общая площадь офиса 70 квадратных метров. Стоимость составляет 180 тысяч рублей», — указал автор объявления. Другой офис Wildberries выставили на продажу за 600 тысяч рублей. Ранее о массовой распродаже офисов Ozon и Wildberries в Кургане URA.RU писало в августе. Тогда от ПВЗ избавлялись ради переезда в другой регион и нового бизнеса. Также сообщалось, что курганцам приходится ездить в другой город ради Wildberries.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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