Курганцам приходится ездить в другой город ради Wildberries

Жители села Сафакулево остались без пункта выдачи Wildberries (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители села Сафакулево Курганской области жалуются на закрытие пункта выдачи Wildberries. Им приходится ездить за посылками в другие города. Об этом сообщается в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Почему закрыли пункт выдачи Wildberries? Без него плохо, там большой выбор товара и цены меньше, чем на Ozon. Сейчас приходится курьерам из города Шумихи по 200 рублей за доставку платить. Неужели нет никакой возможности снова открыть пункт выдачи?» — написал аноним. «Согласна с автором! Мы ездим в город Щучье за заказами. Было бы очень хорошо, если бы открыли Wildberries», — поддержала пользователь Екатерина Халикова.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово избавляются от офисов Wildberries и Ozon. Предприниматели продают пункты выдачи интернет-заказов вместе с оборудованием и мебелью ради переезда в другой регион и нового бизнеса.