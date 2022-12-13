13 декабря 2022

В Челябинске продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Скрин

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Рабочий визит Николая Цуканова по строящимся объектам к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, строительство конгресс-холла, стройка
Площадь участка — восемь тысяч квадратных метров Фото:

В Челябинске в центре Краснопольского проспекта продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Площадь участка составляет восемь тысяч квадратных метров, сообщается на сайте «Avito».

«Участок находится в собственности. Земли, предлагаемые под жилую застройку, расположены в центре нового микрорайона по адресу Краснопольский проспект, 19. На коммерческие площади на первом этаже есть потенциальные покупатели» — указано в объявлении.

На сайте также уточняется, план застройки земельного участка уже разработан. Продажа земель находится на стадии разрешения на строительство.

Ранее в Курчатовском районе Челябинска в 48-м микрорайоне выставили на продажу земельный участок под новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Площадь участка составила 6 тысяч 513 квадратных метров.

План застройки земельного участка уже разработан

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В Челябинске в центре Краснопольского проспекта продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Площадь участка составляет восемь тысяч квадратных метров, сообщается на сайте «Avito». «Участок находится в собственности. Земли, предлагаемые под жилую застройку, расположены в центре нового микрорайона по адресу Краснопольский проспект, 19. На коммерческие площади на первом этаже есть потенциальные покупатели» — указано в объявлении. На сайте также уточняется, план застройки земельного участка уже разработан. Продажа земель находится на стадии разрешения на строительство. Ранее в Курчатовском районе Челябинска в 48-м микрорайоне выставили на продажу земельный участок под новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Площадь участка составила 6 тысяч 513 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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