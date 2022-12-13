Площадь участка — восемь тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в центре Краснопольского проспекта продают землю под жилую застройку за 150 млн рублей. Площадь участка составляет восемь тысяч квадратных метров, сообщается на сайте «Avito».

«Участок находится в собственности. Земли, предлагаемые под жилую застройку, расположены в центре нового микрорайона по адресу Краснопольский проспект, 19. На коммерческие площади на первом этаже есть потенциальные покупатели» — указано в объявлении.

На сайте также уточняется, план застройки земельного участка уже разработан. Продажа земель находится на стадии разрешения на строительство.

Ранее в Курчатовском районе Челябинска в 48-м микрорайоне выставили на продажу земельный участок под новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Площадь участка составила 6 тысяч 513 квадратных метров.