Экс-журналист Znak.com возглавил Музей истории Екатеринбурга

Ранее Игорь Пушкарев был заместителем директора Музея истории Екатеринбурга
Экс-журналист закрывшегося Znak.com Игорь Пушкарев стал директором Музея истории Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных, передает корреспондент URA.RU.
«Игорь Пушкарев утвержден на посту главу Музея истории Екатеринбурга», — передает корреспондент. Ранее он был заместителем экс-директора Сергея Каменского, который оставил пост по собственному желанию.
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