13 декабря 2022

В Курганской области выявили опасный вирус

В Курганском селе введут карантин из-за собаки, умершей от бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшее здание. Курган, собака, будка, будка с собакой
В Курганской области от бешенства погибла домашняя собака Фото:

В селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области домашняя собака умерла от бешенства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Курганской области выявлен случай опасного заболевания: в селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области установлена смерть домашней собаки. По результатам исследований, проведенных 14 декабря областной ветеринарной лабораторией, животное пало от бешенства», — говорится в сообщении. По распоряжению правительства области в населенном пункте установят карантин и проведут обязательные противоэпизоотические мероприятия.

С начала года это уже третий случай бешенства животных. Ранее в январе в деревне Белое Озеро Сафакулевского округа от смертельной инфекции пала одна голова крупного рогатого скота. В июне в селе Сухринское Шадринского округа от бешенства погибла дикая леса. В прошлом году в Курганской области было выявлено 8 таких случаев.

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В селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области домашняя собака умерла от бешенства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Курганской области выявлен случай опасного заболевания: в селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области установлена смерть домашней собаки. По результатам исследований, проведенных 14 декабря областной ветеринарной лабораторией, животное пало от бешенства», — говорится в сообщении. По распоряжению правительства области в населенном пункте установят карантин и проведут обязательные противоэпизоотические мероприятия. С начала года это уже третий случай бешенства животных. Ранее в январе в деревне Белое Озеро Сафакулевского округа от смертельной инфекции пала одна голова крупного рогатого скота. В июне в селе Сухринское Шадринского округа от бешенства погибла дикая леса. В прошлом году в Курганской области было выявлено 8 таких случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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