Касли региональный минздрав посетит на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области медики ГБУЗ «Районная больница Касли» конфликтуют с главврачом Владимиром Мельниковым, поскольку главная больница района, по их мнению, находится в катастрофическом состоянии. Из-за разногласий клинику собираются покинуть лучшие врачи-специалисты. Об этом URA.RU сообщил заместитель главврача по медицинской части Аркадий Зуев.

«У нас в районной больнице Каслей катастрофа. Ваты нет, бинтов нет. Закупки не проводятся, население не обследуется. Я не знаю, что уже делать», — заявил URA.RU Зуев.

По словам заместителя главврача, из-за сложившейся ситуации медицинские специалисты собираются покинуть больницу. Ранее была заявка на покупку прибывшим высококлассным специалистам квартир, но в итоге жилье так и не было куплено. Сейчас хирург и невролог вынуждены думать о переезде из Каслей.

В распоряжении редакции URA.RU оказалось письмо, которое подтверждает слова Зуева о системном кризисе в здравоохранении Каслей. В этой служебной записке фармацевт Лариса Чуфарова просит главврача Владимира Мельникова выполнить свои обещания.

«По соглашению с главврачом Мельниковым в октябре мне была обещана зарплата в 30 тысяч рублей. По факту, за ноябрь я получила 16 тысяч 500 рублей. Прошу содействия, иначе буду вынуждена уволиться», — написала в своей служебной записке фармацевт на имя Зуева.

По мнению замглавврача, если фармацевт уволится, то работа круглосуточных стационаров при больнице будет парализована. Препараты и медикаменты пациентам просто некому будет выдавать.

«Все наши финансовые и бытовые неурядицы напрямую касаются качества медицинского обслуживания населения. У акушеров нет диагностического оборудования. Если сейчас уйдут последние специалисты, то районную больницу можно закрывать», — считает Зуев.

В пресс-службе регионального минздрава URA.RU заверили, что министерство здравоохранения проведет выездную служебную проверку по фактам обращения сотрудников коллектива ГБУЗ «Районная больница г. Касли». Выезд сотрудников минздрава запланирован на следующей неделе.

Руководство больницы начало выселять замглавврача Аркадия Зуева вместе с женой из служебной квартиры Фото: Аркадий Зуев