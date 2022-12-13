Увидеть уникальный экспонат можно в Пермской художественной галерее Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская художественная галерея впервые достала из запасников для широкой публики уникальный экспонат — «дьявольский шар». Это многослойный шар, сделанный вручную китайскими мастерами из цельной слоновой кости. О технологии изготовления предмета рассказали в музее.

«Сначала вырезался внешний шар, а затем сквозь отверстия во внешнем шаре последовательно вырезались внутренние шары. Поразительно, что в этой неразборной конструкции, созданной из монолитного куска кости, все внутренние шары могут вращаться один в другом», — поясняется в соцсетях галереи.

«Дьявольскими» такие шары назвали европейцы. Люди не могли поверить, что такие сложные вещи можно изготовить без помощи потусторонних сил. Экспонат пермской галереи состоит из 12 слоев.

Ранее URA.RU рассказывало, что ПХГ открыла три новых выставки, на которых выставлены экспонаты, которые ранее не извлекались из запасников. «Дьявольский шар» можно увидеть в экспозиции искусства Востока на выставке «СТО».