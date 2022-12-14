Власти Израиля выселяют 100 украинских беженцев из бесплатного жилья

14 декабря 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Отныне беженцы с Украины должны будут сами решать проблемы с жильем, пишет The Jerusalem Post Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Израиле местные власти планируют выселение 100 украинских беженцев из жилья, спонсируемого государством. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. «Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в спонсируемом государством жилье», — сказано в материале газеты . Жилье было предоставлено украинским беженцам в этом году абсолютно бесплатно. До сих пор договоренность по предоставлению жилья была в силе, но на прошлой неделе израильские власти приняли решение о том, что впредь беженцы с Украины должны искать место жительства самостоятельно. Ранее в Польше украинские беженцы устроили бунт после принятия решения об их выселении из гостиницы. Также польские власти планируют ввести обязательство об оплате жилья самими беженцами с Украины, передает RT. В Австрии, в свою очередь, местные власти выступают против установления палаток для приезжих украинцев, сообщает «Национальная служба новостей».

В Израиле местные власти планируют выселение 100 украинских беженцев из жилья, спонсируемого государством. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. «Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в спонсируемом государством жилье», — сказано в материале газеты. Жилье было предоставлено украинским беженцам в этом году абсолютно бесплатно. До сих пор договоренность по предоставлению жилья была в силе, но на прошлой неделе израильские власти приняли решение о том, что впредь беженцы с Украины должны искать место жительства самостоятельно. Ранее в Польше украинские беженцы устроили бунт после принятия решения об их выселении из гостиницы. Также польские власти планируют ввести обязательство об оплате жилья самими беженцами с Украины, передает RT. В Австрии, в свою очередь, местные власти выступают против установления палаток для приезжих украинцев, сообщает «Национальная служба новостей».